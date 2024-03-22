Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura çekimi sonuç sorgulama...

KURADA ÖNCELİK OLMAYACAK

Sağlık Bakanlığı işçi alımında farklı öğrenim düzeyinden veya bölümden mezun olmak adayların lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek. Sürekli işçi kadrolarına ataması yapılan adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.



Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanlar, ilan edilen kadrolara müracaat eden adaylar kuraya alınmayacaktır.