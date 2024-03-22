Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura çekimi sonuç sorgulama...

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman olacağı başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlık çeşitli branşlar personel alımı yapacağını duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu? Sonuçlar nereden nasıl öğrenilecek? İşte yanıtı...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı kura çekiminin daha önce Mart ayında yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Kura takviminde yapılan değişiklikle beraber yeni kura tarihi açıklandı. Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam edilmek üzere 8000 sürekli işçi alımı kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmadan doğrudan ataması gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
KURADA ÖNCELİK OLMAYACAK
Sağlık Bakanlığı işçi alımında farklı öğrenim düzeyinden veya bölümden mezun olmak adayların lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek. Sürekli işçi kadrolarına ataması yapılan adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanlar, ilan edilen kadrolara müracaat eden adaylar kuraya alınmayacaktır.
BRANŞ DAĞILIMI
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 84, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 127, elektrikçi Genel 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 143, inşaat boyacısı 64, klinik destek elemanı 600, güvenlik görevlisi 3 bin 250, marangoz 32, oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi 2, oto elektrikçisi 2, otomotiv kaportacısı 2, temizlik görevlisi 3 bin 550.