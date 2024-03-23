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Haberler Ekonomi AJet’ten 1 dolar/avro’ya yurt dışı indirimli bilet

AJet’ten 1 dolar/avro’ya yurt dışı indirimli bilet

HABER MERKEZİ
AJet’ten 1 dolar/avro’ya yurt dışı indirimli bilet
Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, 31 Mart-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşları için 22-24 Mart'ta yapılacak alımlarda "1 dolar ve 1 avroya indirimli bilet" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 avrodan başlayan, vergiler ile harçların hariç olduğu indirimli biletler dün satışa sunuldu. Kampanya, Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak. Bu kapsamda 22-24 Mart'ta alınacak biletlerle 31 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
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