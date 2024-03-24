Emekli maaş promosyonu ödemeleri 2024! Bankalar ne kadar promosyon ödüyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL