“Emlakçı komisyonu pazarlığa açık”

TÜRKİYE genelinde artan konut fiyatlarına doğru orantılı olarak emlakçı komisyonları da arttı. Yasalara göre emlakçıların alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2 artı KDV oranında komisyon bedeli alması gerekiyor. İstanbul'da bir konutun ortalama fiyatı olarak 4 milyon TL baz alındığında buradaki komisyon bedeli de 192 bin TL'ye çıkıyor. Emlakçının bu örnekte alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 80 bin artı yüzde 20'den 16 bin KDV ile 96'şar bin TL yani toplamda 192 bin TL komisyon ücreti alması gerekiyor. Kiralık evlerde ise bir kira bedeli artı KDV olarak komisyon alınıyor. Durum böyle olunca sıkı pazarlıklar ortaya çıktı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Genellikle satan kişi alan kişiye komisyon bedelini ödettiriyor. Böyle olunca da konut alan kişiye komisyon çok görünebiliyor. Pazarlık edilmesi tercihimiz olmaz ama emlakçılarla komisyonda pazarlık etmek elbette mümkün" diye konuştu