Otellerde iftar şöleni

İzmir'in gözde otelleri, birlikteliğin ve bereketin ayı Ramazan'a özel iftarlıkları ve sunumlarıyla, hem otel misafirlerine hem de dışarıdan gelen müşterileri lezzet yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

AÇIK BÜFE SUNAN DA VAR

Swissotel Büyük Efes, Wyndham Grand İzmir Özdilek, Mövenpick Hotel İzmir, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, İbis Styles Hotel Bornova, Ege Palas Business Hotel ve Tarihi Atlas Otel'in deneyimli mutfak ekibi, birbirinden nefis yemekleri ve tatlılarıyla, konukların yüzünü güldürürken aynı zamanda günün yorgunluğunu da unutmalarını sağlıyor.

Kimileri canlı fasıl müziği eşliğinde açık büfe iftar yemekleri sunarken, kimileri de set menü hizmetiyle farklı alternatifler sunuyor. Bireysel müşterilerin yanı sıra aile, arkadaş grubu ve şirket iftar yemeklerine de açık olan otellerde, grup indirimleri de gerçekleştiriliyor. Otellerdeki iftar menülerinin fiyatları ise 800 ile 1550 TL arasında değişiyor. İşte İzmir'deki otellerin tek kişilik iftar menüleri...

WYNDHAM Grand İzmir Özdilek'te mutfak ekibi tarafından hazırlanan ve içerisinde şerbet, ayran, çay, filtre kahve ikramı da bulunan iftar menüsü kişi başı 1400 TL.

BAŞ aşçı Ahmet Yıldız öncülüğünde 4 ayrı iftar seçeneği sunan Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı'da birinci menü kişi başı 950 TL + KDV, ikinci menü kişi başı 1150 TL + KDV, üçüncü menü kişi başı 1350 TL + KDV ve dördüncü menü ise kişi başı 1550 TL + KDV olarak sunuluyor.

MÖVENPİCK Hotel İzmir, geçtiğimiz yıl Güneydoğu'da yaşanan büyük deprem nedeniyle Hatay Antakya'da dükkanları yıkılan 3 şefin ortak çalışmasıyla hazırlanan açık büfe iftar menüsünü, kişi başı 960 TL'den satışa sunuyor. Misafir şefler Gökçe Eker, Yunus Uzunparmak ve Mevlüde Bayır, otelin baş aşçısı Murat Yıldız ile birlikte koordineli olarak hünerlerini sergiliyor.

Mövenpick Hotel İzmir Baş Aşçısı Murat Yıldız, Hatay'dan gelen konuk şefler Mevlüde Bayır, Gökçe Eker, Yunus Uzunparmak ile harika iftarlıklar hazırlıyor.

SWİSSOTEL Büyük Efes'te bugün sunulan iftar menüsünde Konya mutfağı, 25 Mart-9 Nisan tarihleri arasında ise Bursa mutfağının en lezzetli örnekleri yer alıyor. Müşterilere açık büfe halinde sunulan iftar lezzetlerinin fiyatı ise kişi başı 975 TL.

Konya'dan gelen konuk şef Ali Com ve Bursa'dan gelen diğer konuk şef Şenol Eralp'e, Swissotel Baş Aşçısı Erkan Özdemir eşlik ediyor.

İBİS Styles Hotel Bornova'da mutfak şefi Gökmen Gökdeniz ve deneyimli ekibi tarafından set menü halinde hazırlanan iki ayrı iftarlık yer alıyor. Piliç menü kişi başı 800 TL + KDV, kırmızı et menü ise kişi başı 1050 TL + KDV.

ÇANKAYA'DAKİ Tarihi Atlas Otel'de mutfak şefi Hayriye İnan'ın yönetiminde oluşturulan limitsiz içecekli iftar menüsü kişi başı 1375 TL.

EGE Palas Business Hotel'de cumartesi ve pazar hariç haftanın 5 günü açık olan Panorama Restaurant'ta baş aşçı Erol Gülyüz ve ekibinin dokunuşlarıyla hergün değişen set menü iftar yemekleri sunuluyor. Beyaz etli menü kişi başı 1100 TL + KDV, kırmızı etli menü kişi başı 1320 TL + KDV.