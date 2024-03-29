THY’nin yeni markası AJet ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yolları'nın yeni markası olan ve 104 uçakla kurulan AJet özel bir uçuşla Ankara'dan İstanbul'a ilk seferini yaptı. Uçuş öncesi düzenlenen tanıtım programında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat " AJet'imiz 2024 yılında 104 uçakla ve 24 milyon yolcuyla bütçelenerek operasyonlarına başlıyor. 1.8 milyar dolar gelirimiz olacak. 2028 yılında ise uçak sayımızı 200'e çıkarmaya çalışacağız. Gelirimiz de 4.1 milyar dolar olacak. Bugün 'Yeniden merhaba Ankara' derken Ajet'in, hem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hem de Ankara'dan ülkemizi dünyaya açan kapıları olacak" dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adı altında 104 uçakla operasyonlarına başlıyor. AJet, dün saat 22.00'da VF2025 sefer sayılı Airbus A321 Neo tipi uçakla düzenlenen özel bir uçuşla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçuşun ardından kurdele kesildi. AJet'in tanıtım uçuşu öncesi Ankara'da bir otelde iftar programı düzenlendi. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatmanur Altun, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

"ANKARA'YA GELECEK TURİST SAYISINI 5 MİLYON HEDEFLİYORUZ"

Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bolat "Anadolujet'te Ankara'yı yurdun çeşitli yerlerine bağlıyordu. Peki şimdi ne değişiyor ? Ajet'imiz 2024 yılında 104 uçakla ve 24 milyon yolcuyla bütçeleyerek başlıyor. 1.8 milyar dolar gelirimiz olacak. 2028 yılında ise uçak sayısını 200'e çıkarmaya çalışacağız. Gelirimiz de 4.1 milyar dolar olacak. Bugün 'Yeniden merhaba Ankara' derken, AJet'in hem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hem de Ankara'dan ülkemizi dünyaya açan kapıları olacak. Ankara'yı 2024 yılı yaz tarifemizde 22 ülke 31 şehir ve haftalık 137 frekansta Avrupa'ya Ortadoğu'ya ve ön Asya'ya bağlıyoruz. 2028 yılında ise bu sayı 34 ülke 50 şehir ve 300 frekans olacak. Tabii Türk Hava Yolları'nda da daha önce koyduğumuz 10 yıllık hedeflere 5 yılda ulaştığımız çok oldu. Burada da ümit ediyoruz ki 2028 hedeflerimize daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bunun için de güçlü bir ekosistem kurmamız gerekiyor. Bugün Hizmet İhracatı Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aramızda, onlarla beraber ülkemizi dünyaya Ankara'yı dünyaya nasıl bağlayabiliriz bunu konuşacağız. Ülkemizde kültürel miras olarak UNESCO listesinde olan 21 tarihi alanımız var. Almanya'da bu sayı 50'nin üzerinde. Fransa'da da 50'nin üzerinde Amerika'da 30'un üzerinde. Ama geçici miras listesinde olan 90'dan fazla yerimiz var. Ankara'yı baz aldığımızda 2 tane UNESCO miras listesinde yer var. AJet olarak biz Ankara'da güçlü bir ekosistem kurarak 5 yıl sonra Ankara'ya gelecek turist sayısını 5 milyon hedefliyoruz. Bunun için otelcilerle tur operastörleri ve acentalarla birlikte çalışacağız" dedi.

"3'ÜNCÜ ORTAĞIMIZ DA DİZİ FİLM SEKTÖRÜ OLACAK"

Bolat "AJet olarak çeşitli paketler getirerek Ankara'ya yurt dışından gelecek kişiler aileleriyle geldiklerinde özel paketler sunacağız. İstanbul'a geçen sene 20 milyonun üzerinde turist geldi. Ankara'da da bu rakama ulaşabileceğimize inanıyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye 310 bin öğrenci geliyor. Ankara'ya düşen belli bir pay var. Bu öğrencilerin aileleriyle ilgili programlar yapacağız. Yani biz Ankara'ya 2028 yılında 5 milyon turist ve 5 milyar dolar gelir getirmek üzere programlar yapacağız. İstanbul'un önemli turizm noktalarından biri Kız Kulesi. 3 otobüs dolusu Meksika'lı turist Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısında iniyor. Birer simit ve çay veriyorlar ellerine, bunları yerken Kız Kulesi'ni seyrediyorlar. Bu ritüel nasıl doğmuş? Türk dizilerinde böyle bir sahne geçiyor ve o sahneden dolayı Meksika'dan gelen turistler bunu yapıyorlar. 450 milyon Güney Amerika'lı bugün Türk dizileri seyrediyor. EBO kanalının en çok izlenen 10 programının 9 tanesi Türk dizisi. El Clasico maçı oynanıyor bizim diziler 1 numarada El Clacico 3 numarada. Bizim 3'üncü ortağımız da dizi film sektörü olacak. Buradaki arkadaşlarla beraber Youtuber'larla çalışarak Ankara'yı dünyaya tanıtacağız. Ankara'nın dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"31 MART'TA OPERASYONLARINA BAŞLAYACAK"

AnadoluJet'in olan izinlerin çoğunu aldık. 30 Mart'ı 31'e bağlayan gece artık tamamen Ajet operasyonu olarak şirketimiz operasyonlarına başlayacak şuan da 7'nci uçağımızda kendi mülkiyetine geçiyor. Yeni nesil gelen kiraladığımız uçakların hepsi Ajet boyalı olarak gelecek.

MÜŞTERİ ODAKLI MARKA

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ise AJet'in sadece ismini değiştirmekle kalmadığını aynı zamanda THY'nin güçlü mirası üzerine inşa edilen, kendi yolunu çizen yenilikçi ve müşteri odaklı bir marka olarak havacılık sektöründe önemli bir oyuncu olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

"GÖBEK ADI ANKARAJET OLSUN"

Tanıtım programında kutlama pastası kesildiği sırada Ankara Valisi Vasip Şahin " AJet'in yanına bir de göbek adı koyalım o da AnkaraJet olsun. İnşallah Ankara'ya katkıda bulunacaktır. Hayırlı olsun" dedi.