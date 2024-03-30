Aydın’ın en kaliteli zeytinyağı seçilecek

AYDIN Ticaret Borsası tarafından her yıl düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Aydınlı üreticiler en kaliteli zeytinyağı için yarışacak. Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı üretimi yapan firmaların ödüllendirilmesi için düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 2 Nisan 2024 olup, başvurular Aydın Ticaret Borsası'na yapılacak. Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül töreni ise 18 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan 11. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren firmalar da altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirilecek.