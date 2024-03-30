Bayram tatilinden 100 milyarlık gelir

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 5 Nisan'daki ara tatille birleşen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, 20 milyon kişinin seyahate çıkacağını söyledi. Bağlıkaya, turistik konaklama sayısının da 2 milyona ulaşacağını açıkladı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise bu bayramda 20 milyon kişilik seyahat hareketinde 100 milyar TL harcama yapılacağının hesaplandığını kaydetti.

Bu yıl hem seçim sonrası hem de 5 Nisan'daki okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün ilan edilmesiyle Türkiye genelinde yoğun seyahat hareketi bekleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı'nın bu yıl 9-12 Nisan tarihlerine denk geldiğini belirterek, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararını, iki tatilin tam olarak birleşmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Vatandaşlarımız seyahat planlamalarını yapabilecek" diye konuştu.