İstihdam garantili kurs mezunları işe yerleşti

Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) yıl içerisinde sürekli olarak devam eden istihdam garantili kurslardan biri olan Düz Dikiş Makineci eğitiminde kursiyerler sertifikalarına kavuştu. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde yıl içerisinde istihdam garantili birçok eğitim sürekli olarak düzenleniyor. Bu eğitimlerden biri olan Düz Dikiş Makineci Eğitimi, Şubat ayında yeni kursiyerleriyle başlamıştı. 13 kadın kursiyerin katıldığı eğitim 40 gün, toplamda 352 saat sürdü. Tekstil Usta Öğretici Şefika Akgören tarafından verilen eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.