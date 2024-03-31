  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İstihdam garantili kurs mezunları işe yerleşti

İstihdam garantili kurs mezunları işe yerleşti

SEBAHATTİN ALP
İstihdam garantili kurs mezunları işe yerleşti
Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) yıl içerisinde sürekli olarak devam eden istihdam garantili kurslardan biri olan Düz Dikiş Makineci eğitiminde kursiyerler sertifikalarına kavuştu. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nde yıl içerisinde istihdam garantili birçok eğitim sürekli olarak düzenleniyor. Bu eğitimlerden biri olan Düz Dikiş Makineci Eğitimi, Şubat ayında yeni kursiyerleriyle başlamıştı. 13 kadın kursiyerin katıldığı eğitim 40 gün, toplamda 352 saat sürdü. Tekstil Usta Öğretici Şefika Akgören tarafından verilen eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA