Emekli bayram ikramiyeleri hesaplarda

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin 3 bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerini dün itibarıyla ödemeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı. Maaş ödeme günü ayın 19, 20, 21 ve 22'si olanlara bugün, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da yani yarın ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı 4 (c) kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara da bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Maaş ödeme günü 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri, 12 Mart 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan '8'inci Yargı Paketi' olarak anılan 'Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

269 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

KONUYLA ilgili emekli vatandaşların bilgilendirmek amacıyla önemli bilgiler veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Şimdiye kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.