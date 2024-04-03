Zerdeçal ve zencefil üretimine büyük ilgi

MUĞLA Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Zerdeçal ve Zencefil Üretiminin Arttırılması Projeleri' çerçevesinde yüzde 75 hibeli 2020 yılında 140 kg, 2021 yılında 135 kg, 2022 yılında 495 kg, 2023 yılında 300 kg ve 2024 yılında ise 500 kg zerdeçal ve zencefil yumrusu dağıtımı yapıldı. Muğla'da 2023 yılı itibariyle yaklaşık olarak yılda 20 ton zerdeçal ve 5 ton zencefil üretiliyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülen projeler ile artan üretim miktarının özel sektörün önünü açtığını ve Zerdeçal ithalatına gerek kalmaksızın tüm Türkiye'ye yetecek düzeyde üretim gerçekleştiğini açıkladı.