Denizli’de su ürünleri sektörü rekor kırdı

DENİZİ olmayan Denizli'de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Mart ayı ihracatı yüzde 10,7 artışla 15,9 milyon dolar, Ocak-Mart döneminde ise yüzde 24,5 artışla 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. 29 Mart 2024'te tüm sektörler olarak, Denizli'den son 9 ayın en yüksek günlük ihracatın gerçekleştiği ve bir günde 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığı kayıtlara geçti.

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, denizi olmayan Denizli'nin ihracatına katkı sağlamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Öte yandan 29 Mart 2024 Cuma günü, Denizli'den toplam 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığı ve ulaşılan bu değerin 2024 yılının en yüksek günlük değeri olduğu açıklandı.