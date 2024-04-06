Türkiye Sigorta’dan ‘Kardeşlik Sofraları’

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, bu yıl da Ramazan ayında Kahramanmaraş depreminden etkilenen kentlerde kurulan Kardeşlik Sofraları'nda bölge halkıyla bir araya geldi. Deprem bölgesinde sosyal hayatın ve sigorta faaliyetlerinin yeniden canlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Sigorta, bölgenin kalkınması ve hayatın normale dönmesi için bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta, bu yıl da Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan, Defne ilçelerinde; Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde; Adıyaman'ın Gölbaşı, Malatya'nın Dolamatepe konaklama merkezinde ve Kahramanmaraş'ta yer alan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda; Ramazan ayı boyunca kurduğu kardeşlik sofralarında 41 bin kişiyle bir araya gelerek Ramazan sevinci ve bereketini paylaştı.