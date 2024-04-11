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Haberler Ekonomi Bu bayram 15 milyon emekliye toplam 41 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Bu bayram 15 milyon emekliye toplam 41 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Bu yıl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafında 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödedi. Böylece 2018'den beri emeklilere toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

AA
Bu bayram 15 milyon emekliye toplam 41 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

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