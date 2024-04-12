"Altın değer kaybetmeyecek"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerle ilgili Yeni Asır okurları için önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, "ABD enflasyon verisinin ardından altın fiyatlarında gerileme oldu. Ons altın 2.360 dolardan 2.322 dolara düştü. Fiziki piyasada ise gram altın fiyatı 2.580 TL'den 2.540 TL'ye indi. Aynı zamanda gram altında da 40 TL'lik bir düşüş görüldü. Ancak unutulmamalıdır ki, bu düşüşler için panik yapmamak önemlidir. Daha önce de belirttiğim gibi, altın fiyatlarındaki düşüşler normaldir ve herkesi panikletmemelidir, bu böyle kalmayacak" dedi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

'YATIRIMCI KAZANACAK'

İslam Memiş şöyle söyledi: "Altın, yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Şu anda altın, aslında olması gereken değerin altında bulunuyor ve bu değere ulaşacak. Teknik olarak bir düzeltme gerekiyordu ve bu da ABD enflasyon verisinin ardından geldi. Ancak bayram sonrasında yeniden yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi tahmin ediyorum. Altın yatırımcıları, panik yapacak bir durumda olmamalı."

'YENİ TREND YAŞANACAK'

"BAYRAM sonrasında, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi yaşanacak" diyen Memiş, "Bu bağlamda, şu anda fiyatlar düştüğü için isteyenler için bir alım fırsatı olabilir. Bugüne kadar altın alımı yapmayanlar için de şu an uygun bir dönem olabilir. Bayram sonrasında, gram altında 2.600 TL'nin üzerine çıkışlar görebiliriz" ifadelerini kullandı.