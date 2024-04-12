Yeni turistik trenler yola çıkıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını söyledi. Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri ile hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak" dedi. Ankara- Tatvan seferinin 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yola çıkacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hattın ise 19 Nisan Cuma günü Ankara'dan ilk hareketini gerçekleştireceğini bildirdi.