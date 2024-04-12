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Haberler Ekonomi Yeni turistik trenler yola çıkıyor

Yeni turistik trenler yola çıkıyor

HABER MERKEZİ
Yeni turistik trenler yola çıkıyor
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını söyledi. Uraloğlu, "Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri ile hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak" dedi. Ankara- Tatvan seferinin 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yola çıkacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hattın ise 19 Nisan Cuma günü Ankara'dan ilk hareketini gerçekleştireceğini bildirdi.
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