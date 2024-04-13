Milyonlarca arabulucu dosyası sistemde

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulaması kapsamında 5 milyon 690 bin 220 dosyanın sisteme girdiğini belirterek, yargının iş yükünü azaltan ve tarafların dostane şekilde bir araya gelerek uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu arabuluculuk uygulamasını etkin şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuğun büyük bir hızla geliştiğini belirten Tunç, "Hukuki uyuşmazlıkların, ilk önce ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk ile daha az sürede ve çok daha az masrafla çözümlenmesinin önünü açtık" dedi. Tunç, şunları kaydetti: "Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu. Kira arabuluculuğunda anlaşma oranı da yüzde 58."