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Haberler Ekonomi Toplu taşıma bugün bedava mı? 13 Nisan Cumartesi otobüs, metro ücretsiz mi?

Toplu taşıma bugün bedava mı? 13 Nisan Cumartesi otobüs, metro ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılıyordu. Hafta sonu da toplu taşımadan faydalanacak olanlar 'Otobüsler bugün ücretsiz mi? Metro, vapur bugün bedava mı? sorularını araştırıyor. Peki ücretsiz toplu taşıma ne zaman sona eriyor? 13-14 Nisan toplu taşıma, İZBAN bedava mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Toplu taşıma bugün bedava mı? 13 Nisan Cumartesi otobüs, metro ücretsiz mi?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün de bedava mı? İZBAN, ESHOT bugün ücretli mi? soruları merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşımada süre ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Toplu taşıma bugün bedava mı? 13 Nisan Cumartesi otobüs, metro ücretsiz mi?

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Toplu taşıma ile ilgili karar Ramazan Bayramı için geçerli. Açıklanan bilgiye göre ücretsiz toplu taşıma hakkı 12 Nisan 2024 saat 00.00'a kadar sürecek.

13-14 Nisan hafta sonu toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.

Toplu taşıma bugün bedava mı? 13 Nisan Cumartesi otobüs, metro ücretsiz mi?

İZMİR'DE ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.

Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır. Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır. Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.

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