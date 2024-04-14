‘Evet’ demenin maliyeti 1 milyon TL

Türkiye'de her yıl binlerce çift evleniyor. Bahar aylarının da gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. 9 günlük Bayramı tatilinin ardından yapılacak düğünler için ise hazırlıklar start verdi. Yeni evlenecek gelin ve damat adayları çiftler düğün salonları, düğün arabası, mobilya, beyaz eşya, gelinlik-damatlık gibi ihtiyaçlar için araştırmalarını hızlandırdı. Bir damat ve gelin adayının ortalama düğün maliyeti yaklaşık 1 milyon lira olarak hesaplanıyor.

'EN KALİTELİ VE EN UCUZ'

Düğün sezonun açılması ile birlikte gençlere seslenen iş insanı ve ÜLKEA Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, tek çatı altında evlenecek bir çiftin tüm ev gereçlerinin satıldığı mağazalarına gelmeden karar vermemelerini istedi.

Buzdolabı, TV, Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyadan ev tekstiline, mobilyadan bahçe ve balkon mobilyasına kadar tüm ihtiyaç ve gereçlerini son derece modern tesislerinde sergilediklerini belirten Ülkü, "Damat ve gelin adayları mağazalarımızı tek tek gezerek, ev ihtiyaçlarını tesislerimizde bulabilirler. En modern eşyaların satışa sunulduğu ÜLKEA'nın kapısı her zaman açık. Her türlü ödeme kolaylığını sağlamanın yanı sıra 'en kaliteli ve en ucuz' sloganı ile genç çift adaylarımıza sesleniyoruz. Onları buraya bekliyoruz" diye konuştu.