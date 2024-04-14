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Haberler Ekonomi Pamukkale ziyaretçilerini gece de ağırlayacak

Pamukkale ziyaretçilerini gece de ağırlayacak

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale ziyaretçilerini gece de ağırlayacak

DENİZLİ'DE bulunan Travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma projesiyle artık hava karardıktan sonra da gezilebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ören yerinin gişe hizmetlerini veren SICPA Türkiye firması tarafından başlatılan "Hierapolis Ören Yerinde Gece Müzeciliği" projesi kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ören yerinde LED aydınlatma sistemi oluşturuldu. Travertenler ile Hierapolis içinde yer alan yürüyüş güzergahları, antik tiyatro ve Cehennem Kapısı, ışıklandırmayla farklı bir görüntüye büründü. Gece müzeciliğine başlanan Pamukkale, hava karardıktan sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

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