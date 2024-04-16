Evlilik kredisi sonrası çiftler eğitime başlayacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun en önemli birimi olan aile kurumu için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Gençlik Fonu ile aile kurmak isteyenlere maddi destek olan Bakanlık, çiftlere verdiği evlilik öncesi eğitimi ile ailelerin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlıyor.

BİLİNÇLİ VE GÜÇLÜ AİLELER

AİLE ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen genç çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim Programını ön koşul olarak sunan Bakanlık, çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, ortaya çıkabilecek sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler kurmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Başvuruları 15 Şubat'ta başlayan Evlilik Kredisine ilk başvuruyu Kahramanmaraş'tan yapan Kevser Yüzbaşı ve Mehmet Mustafa Kılıç çifti de eğitime katılan çiftlerden biri olacak. Haftaya nikahları olacak olan genç çiftin evlilik eğitimi ise nikahtan sonra başlayacak.