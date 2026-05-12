Buca'daki kriz tüm İzmir'e yayılıyor! İşçilerden iş bırakma çağrısı!





"MUTFAKTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ"



Birlik Yerel Sen Buca Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Öznur Alagöz, belediye önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı açıklamada mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Değerli Buca Belediyesi emekçileri, bugün burada sadece bir kalabalık değil, masada kazanılan ancak ceplere girmeyen haklarının nöbetini tutan bir iradeyiz, çünkü bizler Buca'nın temizliğini yapan, yollarını inşa edenleriz ve biz yoksak hizmet de yoktur. Cuma günü buraya gelecek olan Genel Başkan Özgür Özel'in şatafatlı açılışlar yapması değil, emekçinin hakkına kapı açması asıl meseledir, biz oraya kavga etmeye değil, toplu iş sözleşmesinin bir lütuf değil alın terimizin hukuki karşılığı olduğunu ve atılan imzaların namus olduğunu hatırlatmaya gidiyoruz. Enflasyonun altında ezilen, mutfağındaki yangın her geçen gün büyüyen memurlar olarak sadece adalet istiyoruz, bu nedenle cuma günü tüm gücümüzle, en gür sesimizle orada olacağız ve kimsenin emeğimizi yok saymasına izin vermeyerek Buca'nın o eski görkemli günlerinin dumanlarla yok olduğunu haykıracağız."

DİĞER