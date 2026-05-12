Buca'daki kriz tüm İzmir'e yayılıyor! İşçilerden iş bırakma çağrısı!

İzmir'de aylardır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve diğer hakları için direnişlerini sürdüren Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyesi memurları, eylemlerini yeni bir boyuta taşıyor. Cuma günü bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mağdur memurların markajında olacak.Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten çalışanlar, Özel'in İzmir'deki tüm duraklarında pankartlar ve sloganlarla yer alacak.
GENİŞ KATILIMLI 'İŞ BIRAKMA' ÇAĞRISI
Eylem süreci sadece protestolarla sınırlı kalmayacak. Sendika temsilcileri, İzmir'deki tüm belediye memurlarına seslenerek, dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu. Haklarını alamayan emekçiler için tüm belediyelerde iş bırakma eylemlerine destek verilmesi istenirken, mücadelenin ortaklaştırılacağı vurgulandı.
"İMZA NAMUSTUR, HAKKIMIZI VERİN"
Birlik Yerel Sen Buca Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Öznur Alagöz, belediye önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Buca'da sadece bir kalabalık değil, bir iradeyiz. Masada kazanılan, imzalarla tescillenen ama ceplere girmeyen haklarımızın nöbetindeyiz. Biz yoksak Buca yok, biz yoksak hizmet yok. Cuma günü buraya Özgür Özel geliyor. Biz oraya kavga etmeye değil, 'İmza namustur, hakkımızı verin' demeye gidiyoruz."
"MUTFAKTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ"
Birlik Yerel Sen Buca Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Öznur Alagöz, belediye önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı açıklamada mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Değerli Buca Belediyesi emekçileri, bugün burada sadece bir kalabalık değil, masada kazanılan ancak ceplere girmeyen haklarının nöbetini tutan bir iradeyiz, çünkü bizler Buca'nın temizliğini yapan, yollarını inşa edenleriz ve biz yoksak hizmet de yoktur. Cuma günü buraya gelecek olan Genel Başkan Özgür Özel'in şatafatlı açılışlar yapması değil, emekçinin hakkına kapı açması asıl meseledir, biz oraya kavga etmeye değil, toplu iş sözleşmesinin bir lütuf değil alın terimizin hukuki karşılığı olduğunu ve atılan imzaların namus olduğunu hatırlatmaya gidiyoruz. Enflasyonun altında ezilen, mutfağındaki yangın her geçen gün büyüyen memurlar olarak sadece adalet istiyoruz, bu nedenle cuma günü tüm gücümüzle, en gür sesimizle orada olacağız ve kimsenin emeğimizi yok saymasına izin vermeyerek Buca'nın o eski görkemli günlerinin dumanlarla yok olduğunu haykıracağız."