Eşini öldürmekten yargılanıyordu: Beraat etti! İzmir'deki tepki çeken karara itiraz

Maktul ile sanığın 6 aylık evli olduğu ve olayın yaşandığı gün boşanma kararı aldıkları aktarılan itiraz dilekçesinde, cep telefonu incelemesinde çiftin atış poligonunda birlikte atış yaptıklarına ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi. Alınan uzmanlık raporuna göre, kadının iki elinin içi ve üst kısımlarında, sanığın ise sadece sağ el üstünde atış artığının bulunduğu, tabancada da parmak izi bulunmadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulundu:



"Solak olan ölenin intihar ettiği düşünülse bile her iki elinin iç ve üst taraflarında barut izinin bulunması, sanığın ise savunmalarında birkaç metre mesafede olduğunu, ölene ve silaha hiç temas etmediğini söylemiş olmasına karşın sağ el üst kısmında barut izi bulunmuş olması, olay sonrasında sanığın olayın hayatın olağan akışına aykırı biçimde polis ve sağlık ekiplerine haber vermeksizin evi terk edip, terk etmeden önce yalnızca kendisine ait cüzdan ve telefonu almış olması ve bina girişinde beklemesi, ne olduğunu soran komşularına bir şey olmadığını söylemesi hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eşini el konan ateşli silahla kasten öldürdüğü kanaatine varıldığından eylemine uyan atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın 'kasten öldürme' suçundan beraatine ve 'ruhsatsız ateşli silah taşımak' suçundan seri yargılama usulüne tabi olduğundan dosyanın ayrılmasına karar verilmiştir. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın sanık aleyhine istinafen kaldırılması arz olunur."