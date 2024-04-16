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Haberler Ekonomi Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? YSK 31 Mart seçim görevi paraları yatırılma tarihi...

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? YSK 31 Mart seçim görevi paraları yatırılma tarihi...

31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olanlar ücretlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyor.'Sandık görevlisi paraları yattı mı? Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?' soruları merak ediliyor. 2.947 TL'ye varan tutarlarda yapılan ödemeler için araştırmalar sürüyor. İşte 31 Mart YSK sandık görevlisi ücret yatırılma tarihine ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? YSK 31 Mart seçim görevi paraları yatırılma tarihi...

31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan seçimlerin sona ermesinin ardından ödemeler ne zaman yapılacağını araştırıyor. 'Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Ücretler ne zaman ödenecek? Tarih belli mi?' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? YSK 31 Mart seçim görevi paraları yatırılma tarihi...

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ücretlerin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? YSK 31 Mart seçim görevi paraları yatırılma tarihi...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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