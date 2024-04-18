İş kuran engellilere 400 bin TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engellilerin iş kurmaları için verilen desteğin, 150 bin TL'den 400 bin TL'ye; eski hükümlüler için bu miktarın 110 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarını yüzde 170'e yakın bir oranda yükselttik. Yapılan artışlarla birlikte, engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik desteklerin etkinliği artırılarak, daha fazla kişinin iş gücüne katılımı ve kendi işini kurma imkânı sağlanmış olacak" dedi.

'GÜNDEMİMİZDE YOK'

Bakan Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezaları kapsamında 2014 yılından bugüne kadar toplamda 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 TL destek sağlandığını açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan, "emekli refahının arttırılmasına" ilişkin paketin de mayıs ayı başında özel lansmanla açıklanacağını kaydetti. Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz" karşılığını verdi.