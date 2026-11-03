Altın fiyatları düştü mü? 3 Kasım canlı altın fiyatları | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan düşüşler, hem birikimlerini değerlendirmek isteyenler hem de altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.