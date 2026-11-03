Altın fiyatları düştü mü? 3 Kasım canlı altın fiyatları | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan düşüşler, hem birikimlerini değerlendirmek isteyenler hem de altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yeni haftada piyasalardaki hareketlilik sürerken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Ons altın: 3.924,62 dolar
Gram altın: 6.308,924 TL
Çeyrek altın: 10.315,09 TL
Yarım altın: 20.630,18 TL
Ziynet altın: 41.134,18 TL
Cumhuriyet altını: 42.628 TL
Ata altın: 42.861,02 TL
İki buçuk altın: 102.967,88 TL
Gremse altın: 103.665,33 TL
Beşli altın: 209.232,77 TL
22 ayar bilezik: 5.782,43 TL
18 ayar bilezik: 4.628,48 TL
14 ayar bilezik: 3.614,02 TL