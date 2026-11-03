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Haberler Ekonomi Altın fiyatları düştü mü? 3 Kasım canlı altın fiyatları | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları düştü mü? 3 Kasım canlı altın fiyatları | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 3 Kasım Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son gelişmeler merak edilirken piyasalardaki dalgalanmanın nasıl bir seyir izleyeceği araştırılıyor. İşte altın piyasasında yaşanan hareketliliklerin ardından güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

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Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak görülen altında yaşanan düşüşler, hem birikimlerini değerlendirmek isteyenler hem de altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni haftada piyasalardaki hareketlilik sürerken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları...



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.924,62 dolar

Gram altın: 6.308,924 TL

Çeyrek altın: 10.315,09 TL

Yarım altın: 20.630,18 TL

Ziynet altın: 41.134,18 TL

Cumhuriyet altını: 42.628 TL

Ata altın: 42.861,02 TL

İki buçuk altın: 102.967,88 TL

Gremse altın: 103.665,33 TL

Beşli altın: 209.232,77 TL

22 ayar bilezik: 5.782,43 TL

18 ayar bilezik: 4.628,48 TL

14 ayar bilezik: 3.614,02 TL

Has altın: 6.277,379 TL

Kilo altın: 1.255.577 TL

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