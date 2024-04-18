Sivas- İstanbul arası hızlı trenler sefere hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız YHT ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını belirterek, "Sivas-Ankara YHT hattını kullanan vatandaşlarımızın taleplerini doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz, İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas' a 15.58' de varacak, Sivas' tan 13.00' da hareket edecek ve İstanbul' a 20.08' de ulaşacaktır."