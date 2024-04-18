Tonlarca incir sınırdan geri döndü

Fransa'ya ihraç edilen kuru incir, yüksek aflatoksin içermesinden kaynaklı sınırdan geri çevrildi. Fransa'da sınır kontrollerinden geçerken AB tarafından belirlenen limitin 10-15 katın üzerinde olduğu belirtildi. 11 Nisan günü 6 farklı parti kuru incirin, aflatoksin içermesi sebebiyle sınırdan reddedilerek iade edildiği bildirildi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, aflatoksin içeren gıdaların fazla tüketilmesinin uzun vadede kansere neden olduğunu ve insan vücudunda kalıcı hasarlar bırakabildiğini söyledi. Kırım, "Mikotoksinler bazı küfler tarafından üretilen toksik metabolizma ürünleridir. Bunların halk arasında en bilinenleri ise Aflatoksin ve Okratoksinlerdir. Bu mikotoksin türlerinin uzun süreçte fazla tüketilmesinin insanlar ve hayvanlarda kansere neden olduğu kanıtlanmıştır" dedi.