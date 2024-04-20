Elektrikli araçlarda güneş enerjisiyle bedava yolculuk

Joyce Teknoloji Batarya Sorumlusu Lütfullah Özdoğan, enerji bağımlılığına son vermek amacıyla geliştirdikleri yerli üretim EDS sisteminin Joyce One araçlar için kullanılacağını söyledi. Özdoğan, "Joyce Teknoloji olarak EDS sistemlerini üretiyoruz. EDS, güneşten elde edilen enerjinin bir batarya içinde biriktirilip gece gündüz kullanılmasını sağlayan bir depolama sistemi. Bu sistemi güneş panelleriyle entegre olarak kullanıyoruz. EDS'nin elektrikli motosiklet, elektrikli araç ve tarım için özel tasarlanmış ZIKA'lar kullanılması mümkün. Bataryanın en önemli parçası pildir. EDS'yi yine yerli üretim olan Aspilsan'ın lityum iyon pillerini kullanarak hayata geçirdik. Burada yüzde 90'ın üstünde yerli bir üretim söz konusu" diye konuştu. EDS'nin ev, villa, otel ve tarım alanları gibi farklı yerlerde kullanılmasının mümkün olduğunu kaydeden Lütfullah Özdoğan, şöyldevam etti: "Müşteri, bu sistemi kullanmak isterse güneş enerjisi sistemini ve depolama ünitesini kuracak bir alana ihtiyacı var. Yatırım maliyeti haricinde aracı bedava kullanabiliyor."