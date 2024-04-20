Havacılıkta dünyanın transit merkezi Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının 34,5 milyon olduğunu, şimdi ise bu sayıyı 214 milyonun üstüne taşıdıklarını söyledi.

130 ÜLKE 346 NOKTAYA ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin erişilebilirlik konusunda eşsiz bir avantaja sahip olduğunun altını çizerek, "Sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde bir konumdayız. Türkiye havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir" dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uçuş ağına 286 yeni nokta daha eklenerek 130 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlatarak, 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısınının da 2023'te 214 milyonun üzerine çıktığını belirtti. İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının hava trafik kapasitesini 2 katına çıkardıklarını belirtti.