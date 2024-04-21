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Haberler Ekonomi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 390 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 390 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Şeker Fabrikaları 390 personel alımı yapacağını duyurdu. Yarın (22 Nisan) tarihinde başlayacak olan işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Peki Türkiye Şeker Fabrikaları hangi branşlarda işçi alımı yapacak? İşçi alımı şartları neler? İşte personel alım detayları...

HABER MERKEZİ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 390 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye Şeker Fabrikaları Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacak. Peki işçi alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte başvuru detayları...

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 390 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?
80 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 65 elektrik teknisyeni, 51 endüstriyel otomasyon teknisyeni, 40 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 33 makine bakım onarım teknisyeni, 31 bilgisayarlı makine teknisyeni, 31 metal teknolojisi teknisyeni, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3 torna-freze ve CNC işçisi, 3 döküm teknisyeni, 3 vinç operatörü, 1 kalite kontrol işçisi, 1 kimya teknisyeni, 1 makine-montaj işçisi ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

PERSONEL ALIM ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 390 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TÜRKŞEKER 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 390 sürekli işçi alımına ilişkin ilan şartları 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında http://iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

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