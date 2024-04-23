Asgari ücret ve emekli zammı için kritik toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi'nin gündeminin "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" olacağını açıkladı. 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 13. Çalışma Meclisi toplantısına TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK temsilcileri katılacak. Toplantıda, Türkiye'nin iş dünyası ve çalışma hayatına ilişkin kritik konular ele alınacak. Asgari ücretten emekli maaşı zammına, kıdem tazminatından esnek çalışmaya kadar birçok konu masaya yatırılacak. Birçok panelin yapılacağı Çalışma Meclisi'ne ilişkin sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları külliyede ağırlayacak. Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bakan Işıkhan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaret ederek, Genel Başkan Ergün Atalay ve Türk-İş Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Işıkhan ziyaret sırasında Çalışma Meclisi'nin ise en kapsamlı ve en kritik öneme sahip istişare meclislerinden biri olduğunu söyledi. Işıkhan, "Bu meclis, ülkemizde 1947 yılından beri, çalışma hayatını ilgilendiren temel konulara ilişkin sorunları gündeme getirmekte ve hazırlanan politikaları tüm tarafların katkılarıyla hayata geçirmektedir. En son toplanan 12. Çalışma Meclisi, bildiğiniz gibi 2019 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilmişti. Beş yıllık bir aradan sonra Meclisi yeniden topluyoruz. 13. Çalışma Meclisi'ni de yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.