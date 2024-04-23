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Haberler Ekonomi TÜBİTAK PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! 236 personel alımı başvuru şartları...

TÜBİTAK PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! 236 personel alımı başvuru şartları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Dün itibarıyla başlayan personel alımlarında son tarih 13 Mayıs olarak paylaşıldı. Peki TÜBİTAK personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
TÜBİTAK PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! 236 personel alımı başvuru şartları...

TÜBİTAK İstanbul, Ankara ve Gebze'de istihdam edilmek üzere 236 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana ait başvuru şartları ve başvuruların nereden nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak? Başvuru için şartlar neler? İşte TÜBİTAK personel alımına dair merak edilenler...

TÜBİTAK PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! 236 personel alımı başvuru şartları...

TÜBİTAK 236 PERSONEL ALACAK

TÜBİTAK, araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu. 230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

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