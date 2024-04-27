Borsa İstanbul bir kez daha rekorunu tazeledi

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son gününde 9.907,38 puanla rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,72 değer kazancıyla 9.883,45 oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti