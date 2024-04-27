Cenaze törenlerinden meslek yarattı

İZMİR'DE 62 yaşındaki Mustafa Canpolat, 30 yıldır gazete sayfalarında çıkan ölüm ilanlarını takip ederek cenazelere gidip gönüllü olarak acılı ailelere destek oluyor. Cenazeler için gönderilen çelenklerdeki isimleri not alıp, merhumların ailelerine teslim eden Canpolat, gönüllü olarak başladığı bu işi meslek haline getirdi.

BU İŞTE İZMİR'DE TEK

ŞİMDİLERDE sosyal medyadan iş, spor, cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin ölüm ilanlarını takip eden Canpolat, cenaze namazı kılınan camiye gidiyor, kimlerin çelenk gönderdiğini cenaze sahiplerine listeleyip verdikten sonra bahşiş alıyor. Şu anda İzmir'de bu hizmeti sadece kendisinin verdiğini dile getiren Canpolat, tek geçim kaynığının cenaze törenleri olduğunu belirtti. 30 yıl önce bir cenaze töreni ile başladığı bu serüvende 10 binin üzerinde cenazeye katıldığını belirten Canpolat, cenaze sahiplerinin de bu hizmetten memnuniyet duyduğunu söyledi