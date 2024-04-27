Her 5 karavancıdan biri yıl boyu evinde kalmıyor

TATİL için karavanları tercih edenlerin yanı sıra yılın tamamında karavanlarda yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor. Pandemi, depremler ve yüksek kiralar gibi nedenler insanları karavanda yaşam tarzını tercih etmeye yöneltiyor. Karavanlara her geçen gün ilginin arttığını dile getiren İzmir Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mustafa Yokuş, tatil için karavanı tercih edenlerin yanı sıra karavan sahiplerinin yüzde 20'sinin yılın 12 ayı karavanda yaşadığını söyledi. Yokuş, "Özellikle İzmir'de yaşanan deprem, pandemi ve Kahramanmaraş depreminde sonra karavanlara rağbet arttı" dedi.