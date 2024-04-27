Kırkağaç’ın Çakal Pideli Paça yemeğine tescil

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesindeki zengin mutfak kültürünün öne çıkan örneklerinden olan Çakal Pideli Paça yemeği tescil belgesini aldı. Kırkağaç Kavunu ve Topalak yemeğinin ardından Çakal Pideli Paça yemeği, Kırkağaç'ın 3. Coğrafi Tescil alan ürünü oldu. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, "Kırkağaç Kavununa Avrupa Birliği Coğrafi Tescil ile Kırkağaç Zeytinyağına yerel tescil için değerlendirme süreci de devam ediyor, inşallah kısa sürede bunların süreci de sonuçlanır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.