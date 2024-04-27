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Haberler Ekonomi Kırkağaç’ın Çakal Pideli Paça yemeğine tescil

Kırkağaç’ın Çakal Pideli Paça yemeğine tescil

CÜNEYT HASÇELİK
Kırkağaç’ın Çakal Pideli Paça yemeğine tescil
MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesindeki zengin mutfak kültürünün öne çıkan örneklerinden olan Çakal Pideli Paça yemeği tescil belgesini aldı. Kırkağaç Kavunu ve Topalak yemeğinin ardından Çakal Pideli Paça yemeği, Kırkağaç'ın 3. Coğrafi Tescil alan ürünü oldu. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, "Kırkağaç Kavununa Avrupa Birliği Coğrafi Tescil ile Kırkağaç Zeytinyağına yerel tescil için değerlendirme süreci de devam ediyor, inşallah kısa sürede bunların süreci de sonuçlanır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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