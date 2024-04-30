ADÜ’den dijital kadavra cihazı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) - Sanayi İş Birliği, Türkiye'deki ilk ve tek VR destekli yerli dijital kadavrayı hayata geçirdi. Öğrenciler, "dijital kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda hem daha kolay öğreniyor hem de detaylı inceleme fırsatı yakalıyor. Çeşitli katmanlardan oluşan cihazın en önemli özelliği sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemini en iyi şekilde kullanma özelliğine sahip olması. Bir insan boyu kadar olan platformda öğrenciler, kas, üreme ve sindirim sistemi gibi tüm aşamaları 3 boyutlu görüp inceleyebiliyor. İnsan vücudundaki tüm sistemleri bu cihaz sayesinde detaylı ve anatomik olarak çalışabilen öğrenciler, "VR gözlükle" organları tek tek çıkartıp gözlem yapma imkânı da buluyor. "Dijital kadavra" platformu, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından kullanılıyor.

AYDIN İÇİN MOTİVASYON

REKTÖR Prof. Dr. Bülent Kent, "Üniversitemizde yerli ve milli üretime destek hamlesi kapsamında hayata geçen programların bir parçası olarak geçtiğimiz sene "dijital kadavra" tasarlanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda ADÜ Teknokent bünyesinde "Dijital Kadavra" cihazı geliştirildi" dedi. Gelinen noktanın Üniversitemiz ve Aydın için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kent, "Sadece iş gücü ve malzeme maliyetleri yönünden rekabetçi olmak artık günümüz pazarında yeterli değil. Yaptığımız çalışmalarla Aydın'ın ve ülkemizin önemli firmalarından oluşan iş ortakları ağı ile çok kıymetli bilgi, teknoloji ve çözümleri sunmayı ve medeniyetimize katkı sağlamayı istiyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Nitelikli insan kaynağı kapasitemizi geliştirmek için yenilikçi ve teknolojiyle bütünleşik eğitim sistemi bizim göreve geldiğimizden bu yana varmak istediğimiz hedef noktayı oluşturmaktadır. İnşallah bu gibi çıktılarla öğrencilerimize ışık olacak, onlara kıymetli firmalarımızla birlikte inşa edilen yeni medeniyet yolunda rehber olacağız" dedi.