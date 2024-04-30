Aydın-Denizli otoyolu yıl sonunda hizmete açılacak

TÜRKİYE'NİN dört bir tarafından hayata geçirilen dev otoyol projelerinin trafiğe açılmasına devam ediliyor. İzmir-Aydın otoyolunun devamı olarak 2020 yılında temeli atılan ve 1.3 milyar Euro maliyetle inşa edilen Aydın Denizli Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Kocabaş- Kuyucak arasındaki 80 kilometrelik kısmı, geçtiğimiz Kasım ayında hizmete açılmıştı. Kuyucak - Aydın etabında çalışmalar devam ederken bu yılın sonunda otoyolun tümüyle hizmete açılması planlanıyor.

3 SAATE DÜŞECEK

AYDIN-DENİZLİ arası ulaşım süresini 2 saatten 1 saat 10 dakikaya indirecek otoyol, daha sonra Burdur- Antalya etabı ile birleşerek Akdeniz'e ulaşacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. Söz konusu bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/ saat olarak belirlendi.

AYDIN- Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasında 6 saati bulan yolculuk süresi 3 saate düşecek. Dev proje Ege ve Akdeniz bölgelerinin ticaret ve turizmini daha da geliştirecek. İzmir-Aydın- Denizli- Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın- Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 1 milyar 137 milyon euroya mal olacak.

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

AYDIN Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yapımı süren Aydın -Denizli Otoyolu da gündeme geldi. Vali Canbolat otoyolun Denizli Kocabaş - Kuyucak kesiminin geçtiğimiz yılın Kasım ayında hizmete açıldığını anımsatarak, ikinci etap olan Kuyucak - Aydın etabında çalışmaların sürdüğünü ve bu yılın sonunda otoyolu tümüyle hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Otoyolun tamamının açılmasıyla birlikte Aydın - Denizli güzergâhındaki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını kaydeden Canbolat, Aydın Şehir Hastanesi'nin 5 kilometrelik yolunun da bu yılsonunda tamamlanacağını aktardı