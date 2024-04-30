Aydın, organik tarımda lider

Aydın'ın tarım ve hayvancılığı, hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kentin 3 milyon 690 bin metrekare tarım arazilerinden oluştuğunu söyledi. Tarım arazilerinin 1 milyon 850 bin dekarının sulanabilir olduğuna dikkat çeken Altıntaş, "İlimizdeki 5 ovamız toplamda 1 milyon 350 bin dekar büyüklüğündedir. 52 binin üzerinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı işletmemiz, 38 binin üzerinde hayvancılık işletmemiz bulunuyor. Yetiştirdiğimiz incir, zeytin, kestane, pamuk, çilek, enginar başta olmak üzere toplam 17 üründe ülkemizde ilk üçte yer alıyoruz" diye konuştu.

AYDIN'IN 4 EFE'Sİ

Aydın'ın tarımsal ürünlerinin anlatırken söze 4 Efesi ile başlandığını, bunların incir, kestane, zeytin ve pamuk olduğunu dile getiren Altıntaş, tarımsal üretimle ilgili şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 380 bin dekar incir üretim alanımız, 7 milyonun üzerinde ağaç varlığımız bulunuyor. Aydın 203 bin ton yaş incir üretimi miktarı ile ülkemizde birinci sırada yer alır. Ülkemiz üretiminin yüzde 58'ini, kuru incir olarak yüzde 80'ini Aydın karşılar. Bir diğer stratejik ürünümüz katma değeri yüksek olan kestanemizdir. Yaklaşık 80 bin dekarlık üretim alanımızda 870 binin üzerinde ağaç varlığına sahibiz. 24 bine tona yaklaşan üretimimizle ülke sıralamasında yine birinciyiz. Aydın olarak ülke kestane üretimine sağladığımız yüzde 29'luk katkı ile incirde olduğu gibi kestanede de dünyada ilk sıralarda olmasında önemli bir paya sahibiz."

186 BİN TON BİTKİSEL ÜRETİM

Altıntaş, " Toplamda 1 milyon 550 bin dekarlık alanda zeytin üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye dane zeytin üretimine yüzde 11'lik katkı sunuyoruz. Yağlık zeytin üretiminde ülke sıralamasında ikinci, sofralık zeytin üretiminde 4'üncü sıradayız. 284 bin tona yaklaşan pamuk üretimimizle ülkemizde ilk sıralarda yer alıyoruz. Yaklaşık 570 bin dekarlık üretim alanımız var. Söke ilçemiz pamukta başı çekiyor. İlimizde geçtiğimiz yıl yaptığımız zirai tarım kontrolleri sonucu 50 bin tonun üzerinde kuru incirin, 60 bin tona yakın pamuğun, 2 bin tonun üzerinde kestanenin ve 17 bin ton zeytin ile 62 bin ton zeytinyağının ihracatına izin verdik. Toplam bitkisel ürün rakamı ise yaklaşık 186 bin ton civarında gerçekleşti. İhracata yönelik 20 bin 145 adet de sağlık sertifikası verdik" diyerek kentte tarımsal üretimin çeşitliliğine vurgu yaptı.

TOHUM ÜRETİMİNDE ÖNCÜ

"Aydın olarak tohum üretimimiz ile öne çıkıyoruz" diyen Altıntaş, şunları söyledi: "İlimizde dünya standartlarında sertifikalı tohum üretilmektedir. Türkiye pamuk tohumu üretiminin yüzde 45'i ilimizde gerçekleşiyor. Tarımsal sanayi ünetiminde ilimizde toplam 847 adet tesisimiz bulunuyor. Efeler ilçemizde organize tarım bölgesi üretime başladı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde hem ziraat, hem veteriner fakültelerimiz, incir ve pamuk araştırma enstitülerimizin ilimizde olması sektörel açıdan oldukça önemlidir."

2024'TE 9 PROJE HAYATA GEÇECEK

ORGANİK üretimin sürdürülmesi amacıyla ilde önemli proje ve çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Altıntaş, "Pandemi gıdanın önemini, Rusya-Ukrayna savasının hububat üretiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İncir, kestane, pamuk ve zeytinle ilgili entegre mücadeleler yürütüyoruz. Bize bu konuda destek sağlayan Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza teşekkürü borç bilirim. İncir entegre ve kontrol projemizle Kuyucak ve Buharkent ilçelerimizde 2010'dan beridir yürütüyoruz. Ege İhracatçı Birliklerinin desteği ile çiftçilere tuzak, kurutma kereveti dağıtarak kuru ve yaş incirde kalitenin korunması ve verimliliğin arttırılması için çalışıyoruz.

Çiftçilerin gelirlerinin arttırılması için Söke, Koçarlı ve Karpuzlu'da 207 bin zeytin delice aşılamasını gerçekleştirdik. Zeytin entegre mücadele projesi ile 3 bin 212 üretici ile 168 bin 30 dekar alanda çalışma yapıyoruz. Pamuk üretiminde çeşitli projeler üretiyoruz. İyi Pamuk, iyi gelecek projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl da yem bitkilerinin geliştirilmesi için 13 ilçemizde 137 üreticiyle bu projeyi yürüttük. Pamuk Araştırma Enstitüsü işbirliği ile ilimizde pamuk ekim alanlarında yerle pamuk çeşitlerini yaygınlaştırıyoruz. 2022'de başlattığımız 'Doğadan modaya pamuk' projesi kapsamında Söke ve Didim'de 107 üreticiyle 25 bin dekar alanda uygulanıyor. Piyasanın organik pamuk ihtiyacının karşılanması amacıyla 2022'de 110 ton kompost, 2023 yılında da 15 ton fee dağıtımı gerçekleşti" şeklinde konuştu. Altıntaş, toplam 2.1 milyon lira bedelli bu projeler ile birlikte 2024'te ise 2.2 milyon lira bedelli yüzde 25 çiftçi katkısı ile 9 adet proje uygulayacaklarını ifade etti.