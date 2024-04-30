Çeşme kavunu imarlaşmaya yenildi

Tarım arazilerinin imara açılmasından ve yapılaşmanın artmasından dolayı tarımdaki olumsuzluklardan İzmir'in turizm kenti Çeşme de nasibini aldı. Türkiye'de birçok tarım ürününün ithalatına başlandığı gibi artık coğrafi tescilli ürünler de tehlike altında. İlçenin coğrafi tescilli ürünü olan Çeşme kavununda üretim, tarım alanlarının yapılaşmasından kaynaklı azalmaya başladı.

SU İLE KİLO ARTIYOR

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, tarımda yapılaşmanın riskini anlattı. Ağustos ayında hasadı yapılan Çeşme kavununun dikilmeye başlandığını söyleyen Özer, "Kavun, karpuz gibi değildir. Çok sulanması gerekmez. 5 kilo kavunun hiçbir özelliği yok. İyi bir kavunun 2,5-3 kilo ve raf ömrünün de uzun olması lazım. Şimdi daha çok kilo alsın diye sulama yapılıyor. Kavunun hem tadı bozuluyor hem raf ömrü kısalıyor. Daha itina göstererek dikenler var tabii ama genel olarak sıkıntı var" dedi.

Yapılaşmadaki artışın tarıma etkisini değerlendiren Özer, "Çeşme'de 2 bin civarında kaçak konut var. Villa da var, tiny house da var. Tarlanın bir köşesine de yapsa o bölge tarımdan etkileniyor. Tarımda maliyetler yüksek ve zor bir iş olduğu için tarlalarını satanlar da var. Tarım gittikçe azalıyor. Artık tarla da kalmadı. Miras yoluyla zaten bölünüyor, bir de satış yoluyla bölünüyor" şeklinde konuştu.