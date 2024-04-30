İzmir’in yeni emniyet binasında ikinci ihale

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası ile ilgili ikinci ihale tarihi belli oldu. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında boşaltılan bina için yeni yer arama çalışmaları başlanmış, birçok yerin adı geçerken kentte tartışmalara neden olan konu için Valilik son noktayı koymuştu. Valilik, emniyet binası kompleksinin Konak'ta bulunan eski Sümerbank binasının bulunduğu alanda yapılması için çalışmalarını başlatmıştı. İlk ihalede sonuç alınamamasının ardından, Valilik yeni ihale tarihini 28 Mayıs 2024 olarak açıkladı. Kampüsün yer tesliminde 1095 gün içinde tamamlanması isteniyor.