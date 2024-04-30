Kendirlioğlu, “Kuraklığın etkisi tarımda görülüyor”

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, 2021 yılından bu yana bölgede kuraklık görüldüğünü belirterek kentte valilik kararlarıyla kısıtlı sulama programları uygulandığını söyledi. Kendirlioğlu, tarımda verimliliğin daha yüksek olduğu damlama ve yağmurlama sulama sistemlerine geçilmesi ve kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

TEDBİR ALINIYOR

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığın etkileri tarımda görülürken suya dayalı diğer sektörlere kuraklığın olumsuz etkileri yansımaya başladı. Kuraklığın etkilerine dikkat çeken Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilere de uyarılarda bulundu. Aydın'ın tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle Ege Bölgesi'nin hızla gelişen illerinden biri olduğunu ifade eden Kendirlioğlu, "Türkiye'de sıralamaya girdiğimiz ve üretiminde 1'inci olduğumuz ürünler incir ve kestane, 2. olduğumuz ürünler yağlık zeytin, çilek ve enginar, 3. olduğumuz ürün pamuk ve 4. olduğumuz ürün sofralık zeytin olarak sıralanıyor" dedi.

Aydın'da tarımsal arazilerin yüzde 35'i sulanırken yüzde 65'i sulanamayan alanlardan oluştuğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Kuraklık verimi etkilediği gibi suyun olmaması nedeniyle ürün deseninde değişikliklere neden olmakta üretim alanlarında da azalışa neden olmaktadır. Bu da arz talep dengesizliğine neden olarak son tüketiciye kadar zincir uzamaktadır. Canlıların yeterli ve nitelikli suya erişiminin sağlanabilmesi, su kıtlığının önüne geçilebilmesi için hem koruma hem de tasarruf politikalarını birlikte hayata geçirilmedir. "Çok su çok ürün demek değildir" farkındalığının ve bilincinin çiftçiler arasında yaygınlaşması sağlanmalı, verimliliğin daha yüksek olduğu damlama ve yağmurlama sulama sistemlerine geçilmelidir. Böylece Sulama suyunun kontrollü, bitkinin ihtiyacı miktarınca ve zamanında verilmesi sağlanacaktır" diyerek çiftçilere tarımsal sulamada dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

TÜBİTAK, TAGEM ve üniversitelerin kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi konusunun ana gündemleri olması gerektiğini belirten Kendirlioğlu, "Üreticilerimize bu konuda her zaman Tarım Danışmanımız aracılığıyla ve diğer tarım paydaşlarımızla suyun ihtiyaçtan fazla kullanımını önlemek için eğitimler verilmekte ancak kuraklık ve su yönetimi konularının TÜBİTAK, TAGEM ve üniversitelerin öncelikli araştırma konuları arasında daha fazla yer vererek kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi çalışmalar gündemlerinde olmalıdır. İlkokul çağından başlanarak gelecek tarım eğitimi müfredata alınmalıdır. Çünkü uzun dönemde kuraklıkla mücadelede gelecek nesillere bunu öğretmekle olacaktır. Son olarak, Tüm karar verici yöneticilerimize su varlıklarımızı koruma, sürdürülebilirliğini sağlama konusunda uygulanabilir gerekli politikaları ve mevzuatı oluşturulması için bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmaya, tüm halkımızı da gereksiz su kullanımından kaçınarak tasarruf etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.