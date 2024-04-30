Polat Makina, sektöre nitelikli iş gücü sağlayacak

İstanbul ve Aydın'ın yanı sıra İtalya, Yunanistan ve Fas'taki ofisleri ve 500'ün üzerinde çalışanıyla dünya çapında müşterilerine evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunan Polat Group Holding şirketlerinden Polat Makina; sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak, sürdürülebilir istihdam sağlamak amacıyla 1 milyon Euro'nun üzerinde yatırımla Polat Akademi projesini hayata geçirdi. Polat Akademi ile potansiyeli olan operatör adaylarının İŞKUR İş Başı Eğitim Programı çerçevesinde operatör yetiştirme programı kapsamında teorik ve uygulamalı bir eğitim sürecinden geçirilerek sektöre kazandırılmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

TEDARİKÇİLERE DE EĞİTİM

Polat Akademi'de yılda 100'ün üzerinde operatör yetiştirilmesi ve mevcut ekibinin yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Polat Akademi'de eğitim alan katılımcılara teorik eğitimlerin yanı sıra makine ve ekipmanların usta öğreticiler tarafından anlatılıp gösterildiği, deneme üretimi yaparak el becerilerini geliştirdikleri uygulamalı eğitimler ile yine usta öğreticilerin gözetiminde makina ve ekipmanları kullandıkları iş başı eğitimleri verilecek. Eğitim programının sonunda teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulacak adaylar, sınavda başarılı oldukları taktirde sertifika almaya hak kazanacak ve Polat Makina'da istihdam edilecek. Polat Akademi aynı zamanda şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda zorunlu mesleki ve teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri ile Polat Makina çalışanlarının gelişimlerini de destekleyecek. Yetkinlikleri analiz edilip beceri matrisleri üzerinde çalışılarak mevcut kadronun da gelişimleri teknik eğitimlerle desteklenecek. İhtiyaç ve talep halinde Polat Makina tedarikçilerinin gelişimine yönelik eğitim planlamaları da yapılabilecek.

DR. MASAHİKO MORİ

Polat Akademi, 15 Mart Cuma günü Polat Group Holding Kurucu ve Onursal Başkanı İbrahim Polat, Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Polat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Polat, Polat Makina Genel Müdürü L. Mutlu Şahan, Polat Group Holding Genel Müdürü Rıza Korkut Özdemir'in katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde takım tezgahları ve metal işleme makinaları sektörünün duayen isimlerinden DMG Mori CEO'su, Japonya Takım Tezgahı Üreticileri Birliği (JMTBA) Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Üretim Mühendisliği Akademisi (CIRP) Üyesi Dr. Masahiko Mori de bulundu. Törende bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Polat, "Polat Makina olarak Türkiye'de ve dünyada müşterilerimize yenilikçi yaklaşımımızla, teknolojik altyapımızla ve nitelikli insan kaynağımızla dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunuyoruz. Katma değeri yüksek, önemli bir sektörde hizmet veriyoruz. Bu sektörde Türkiye'nin adını dünya çapında duyurmanın yolu deneyim ve uzmanlıktan geçiyor. Polat Makina olarak uzun yıllardır hayata geçirmek istediğimiz Polat Akademi'yi bugün hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Polat Akademi ile hem yeni nitelikli operatörleri Polat Makina ekibine katmayı hem de sektöre kaliteli ve nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Açılış töreninin ardından Dr. Masahiro Mori Polat Makina yöneticileri ile birlikte Polat Akademi'yi gezerek Akademi ve burada gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.