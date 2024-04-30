Uzun yaşamın sırrı: Nazlı Su

AYDIN'IN Nazilli ilçesinin 1400 rakımda bulunan Beydağı zirvesinde incir, zeytin ve kestane ağaçlarıyla kaplı kaynağından Ege Bölgesine yayılan Nazlı Doğal Kaynak Suyu (Nazlı Su) sektördeki liderliğini sürdürüyor. Bardak su üretim ve satışında Türkiye'de ilk 4'te yer alan Nazlı Su, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bayi ağı ile ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. 1970'lerin ortasından bu yana dünyada hızla büyüyen ambalajlı su endüstrisi ülkemizde de yıllık 13 Milyar TL'yi aşan iç pazar payıyla çalışanından nihai tüketicisine kadar zincirleme değer oluşturmakta olduğunu kaydeden Nazlı Doğal Kaynak Su Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Sarı "Bardak su üretim ve satışında Türkiye'de ilk 4'te yer alıyoruz. Pet ürün gruplarında da lezzet açısından tercih edilen bir marka olarak ulusal indirim süpermarket raflarında markamıza yüksek bulunurluk sağladık. Bu marketlere ürün tedariki sağlayabilmeniz için uluslararası akreditasyonu olan kurumların testlerinden üretim tesisleri olarak geçmeniz gerekiyor. Nazlı Su olarak bu testlerden başarıyla geçmiş olmamız bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu.