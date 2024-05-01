Ata’dan Ankara Simitçiler Odası Başkanı’na tepki

TÜRKİYE'DE ekmek ve gevrek fiyatlarına yapılacak zamlar artık Ticaret Bakanlığı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Yeni kararla ilgili konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Bu kararın sorumlusu, Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş'tır. Ankara'da gevreğin fiyatını 15 liraya çıkarınca, bakanlık da 'durun bir dakika. 15 liraya simit mi olur?' dedi.

Oradan patladı bu iş. Hal böyle olunca bakanlık da fiyat belirleme yetkisini odaların elinden aldı. Buradan anlıyoruz ki, ekmek ve gevrek fiyatını belirleme yetkisi bakanlığa geçmiş durumda" dedi. İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen de, "Bizi sıkıntıya sokacak bir şey yok, avantaj da sağlamıyor. Ankara'daki zam geri alındı ama orada bir yanlış yaptı arkadaşımız. O hata dolayısıyla Ticaret Bakanlığı da böyle bir tedbir aldı" diye konuştu.