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Haberler Ekonomi Dubai Serbest Bölgesi'nde Türk şirketi sayısı arttı

Dubai Serbest Bölgesi'nde Türk şirketi sayısı arttı

ŞENOL KANTÜRK
Dubai Serbest Bölgesi’nde Türk şirketi sayısı arttı
SON yılların en çok doğrudan yabancı yatırım çeken bölgelerinden Dubai, Türk iş insanlarının da dikkatinden kaçmadı. Güncel veriler, Dubai Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki Türk şirketlerin sayısının 2023'te yüzde 17 arttığını ortaya koydu. Dubai'ye yönelik bu ilginin doğrudan yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylık, Dubai'de kişisel gelir vergisinin 0 olması ve prosedürsel esneklik olduğunun altını çizen Ortac International Accounting Kurucu Ortağı Murat Ortaç, "Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla çok avantajlı bir vergi rejimi sunan Dubai, kozmopolit nüfusu ve nitelikli işgücüyle Türk şirketlerin de ilgisini çekiyor. Türkiye ve Dubai arasında önümüzdeki 5 yılda 40 milyar dolara ulaşması beklenen ikili ticaret hacmi de bu ilgiyi destekliyor" dedi.
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