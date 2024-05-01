Formula-1 Türkiye’ye 2026’da geri dönüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2024 yılı ilk 3 aylık turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Mehmet Ersoy, "Bu yıl ilk çeyrekte 11.1 ortalama kalış süresi gerçekleşti. Bu seneki hedef, turizmde 60 milyar dolar gelir" dedi.

120 Euro’luk milliyet farkı

'MİLLİYET FARKI'NA CEZA

GÜNDEMDEKİ konulara da değinen Bakan Ersoy, Formula 1'in 2026'da yeniden İstanbul'la buluşacağını belirtip, "Pistin Nisan ayı içerisinde ihale süreci gerçekleşti ve başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftasında yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim gerçekleştirilecek. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak" dedi.

Ersoy, Antalya'da milliyet farkı ücreti alan otel ile ilgili gerekli incelemeler yapıldığını, 54 bin 694 lira idari ceza kesildiğini ve firma tarafından haksız yere alınan ücret farkının misafirlere geri iade edildiğini açıkladı.