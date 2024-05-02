Barcelona’daki fuarda İzmir temsil edildi

İZMİR Ticaret Odası, 23-25 Nisan 2024 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Seafood Global Uluslararası Deniz Ürünleri ve Balıkçılık Fuarı'na çıkarma yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım, Mehmet Şahin Çakan ve Serdar Gökhan Arıkan'ın eşlik ettiği 20 kişilik heyet, 87 farklı ülkeden katılımcı ve 150 ülkeden ziyaretçiyi bir araya getiren fuarda İzmir'i temsil etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Desteklerimiz yalnızca maddi teşviklerle kısıtlı kalmasın, fuarlarda üyelerimizin aynı zamanda fiziksel olarak da yanında olalım istedik. Bu kapsamda, Barselona'da düzenlenen Seafood Global Uluslararası Su Ürünleri ve Balıkçılık Fuarı'na sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle bir ziyaret organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.