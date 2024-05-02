‘Türkiye 5.8 milyar metreküp gaz depoluyor’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde enerji emekçileriyle buluştu. Türkiye'nin doğal gazda 50 milyar metreküp yıllık tüketimle Avrupa'nın en büyük 4. doğalgaz tüketen ülkesi olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Bu hedef doğrultusunda 30 milyon metreküp günlük sıvılaştırılmış LNG alabilen Türkiye, yaklaşık 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabilecek hale geldi. 2025 yılının ilk çeyreğinde inşallah 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımların yaklaşık 4,3 milyar doları bulduğunu kaydederek "Bugün gelinen noktada Türkiye yaklaşık 5,8 milyar metreküp gazını depoluyor. Buradaki (Tuz Gölü) deponun gaz besleme kapasitesi bu yıl sonu 80 milyon metreküp olacak. Buna Karadeniz gazının ilk etapta 10 milyon metreküpünü ilave ettiğinizde 170 milyon metreküpü bulursunuz" dedi.